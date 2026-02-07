Biathlon chi sono le avversarie dell’Italia nella staffetta mista delle Olimpiadi Francia in pole la Svezia fa paura

Domani alle 14:05, le atlete italiane si preparano a scendere in pista per la staffetta mista di biathlon a Anterselva. La Francia parte favorita, ma la Svezia si fa sentire come una rivale da tenere d’occhio. Le squadre sono pronte, l’attesa cresce per una gara che potrebbe riservare sorprese.

Domani, alle 14:05, sulle nevi di Anterselva prenderà il via il percorso del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In terra altoatesina, la disciplina che unisce carabina e sci stretti esordirà con la staffetta mista. Due uomini e due donne si alterneranno sul tracciato e, a differenza di quanto avvenuto in Coppa del Mondo, saranno le ragazze a chiudere la prova: un dettaglio tutt’altro che marginale nella definizione degli equilibri. L’Italia si presenta come una delle principali candidate all’oro, con il quartetto composto da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. 🔗 Leggi su Oasport.it

