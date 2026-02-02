Sci alpinismo | ecco com' è andata l' ultima staffetta mista prima delle Olimpiadi

Ieri a Boi Taull, in Spagna, si è chiusa l’ultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpinismo prima delle Olimpiadi. La staffetta mista, gara che sarà presente anche ai Giochi, ha visto gli atleti sfidarsi in una corsa intensa e piena di emozioni. Dopo il successo di Giulia Murada nella Sprint Race, gli atleti si sono preparati per l’evento più importante della stagione.

Dopo il podio di Giulia Murada nella Sprint Race, la tappa di Coppa del mondo di sci alpinismo, la Ismf world cup ski mountaineering, di Boi Taull in Spagna si è chiusa ieri con la staffetta mista, l'altro format in cui, proprio insieme alla Sprint, si gareggerà alle Olimpiadi.

