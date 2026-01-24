LIVE Biathlon Staffetta mista Nove Mesto 2026 in DIRETTA | prove generali per l’Italia prima di Anterselva

Benvenuti alla diretta della staffetta mista di biathlon a Nove Mesto 2026. Seguiremo in tempo reale le prove e le strategie della squadra italiana, in preparazione ai prossimi appuntamenti di Anterselva. Restate con noi per aggiornamenti e analisi delle gare in corso, in un quadro completo e obiettivo delle prestazioni odierne.

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista che chiude la terza giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo a Nove Mesto in Cechia. Giornata dedicata alla staffetta mista: dopo la single mixed relay, sarà la volta della gara olimpica che vede l'Italia tra le grandi protagoniste annunciate. Lo staffe tecnico azzurro ha deciso di schierare la formazione titolare e dunque la gara di Nove Mesto si trasforma in una sorta di prova generale in vista di Anterselva. Le cose finora non sono andate benissimo per l'Italia sulla neve della Cechia che di solito è molto amica degli azzurri.

