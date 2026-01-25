Biathlon Italia super in staffetta mista | nella 4×6 km trionfa e punta alle Olimpiadi Invernali

In occasione della tappa di Coppa del Mondo a Nove Mesto, l’Italia del biathlon ha ottenuto una prestigiosa vittoria nella staffetta mista 4x6 km. La squadra composta da Wierer, Vittozzi, Hofer e Giacomel ha conquistato il primo posto, rafforzando le proprie ambizioni per le prossime Olimpiadi di Milano Cortina. Un risultato importante che conferma la crescita e la competitività del biathlon azzurro a livello internazionale.

Nove Mesto – Arriva uno splendido successo italiano dal biathlon azzurro. Nella staffetta mista dei 4x6km a Nove Mesto e in Coppa del Mondo, in Repubblica Ceca, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel conquistano il primo gradino del podio, a sole due settimane dalla gara olimpica di Anterselva, per Milano Cortina. E’ un’Italia che domina e che firma una super gara, con il tempo di 1h03’11”7. Il trionfo arriva dopo oltre sei anni, per la Nazionale Italiana. La Francia si aggiudica il secondo posto. La Repubblica Ceca è terza. “Penso che i miei compagni hanno svolto una gran lavoro – ha commentato al traguardo Giacomel -.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Coppa del Mondo di Biathlon, l’Italia trionfa nella staffetta mista di Nové M?stoL’Italia si impone nella staffetta mista di Biathlon a Nové Mesto, confermando il buon livello della squadra a poche settimane dalle Olimpiadi di Anterselva. Biathlon, Italia seconda nella staffetta mista di IBU Cup a LenzerheideL’Italia si posiziona al secondo posto nella staffetta mista della terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon a Lenzerheide, in Svizzera. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. SUPER ITALIA nella staffetta mista! 2° POSTO dietro alla Francia | HIGHLIGHTS Argomenti discussi: Che Italia! La staffetta mista trionfa con super Giacomel. Wierer: La mia ultima vittoria; Biathlon, all’Italia la staffetta mista di Nove Mesto. Giacomel trascinatore; Giacomel ancora super nella sprint maschile di Ruhpolding, è secondo dietro a Samuelsson: Non posso che essere soddisfatto; Vittozzi è da podio, Wierer chiude in top20: rivivi il LIVE della Sprint. Biathlon, l'Italia trionfa nella staffetta mista trainata da GiacomelIl trentino autore di una super quarta frazione nell'ultimo appuntamento di Coppa del mondo prima delle Olimpiadi ... rainews.it Biathlon, la staffetta mista olimpica vince e convince: gli azzurri dominano in Coppa del mondo con un super GiacomelNOVE MESO NA MORAVE (Cechia). Il quartetto azzurro della staffetta mista olimpica si conferma pronto a dare spettacolo e a togliersi grosse soddisfazioni: l'Italia del biathlon trionfa in Cechia nel ... ildolomiti.it SOLO NOI Coppa del Mondo di sci alpino Si vince. Coppa del Mondo di biathlon SI VINCE! E buona serata così #ItaliaTeam #RoadToMilanoCortina2026 FISI - Federazione Italiana Sport Invernali - facebook.com facebook Biathlon: l'Italia domina la staffetta mista di Nove Mesto. Settimo successo stagionale, Giacomel trascina gli azzurri #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.