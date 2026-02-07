Beukema ai margini | Conte sceglie ancora Olivera

Dopo le ultime prestazioni, il difensore olandese fatica a trovare spazio in squadra. Il tecnico Conte ha deciso di puntare ancora su Olivera, lasciando Beukema in panchina. La situazione del giocatore resta difficile, e ora bisogna capire se ci saranno cambiamenti nelle prossime partite.

Il momento di Sam Beukema al Napoli resta complicato. Le scelte di Antonio Conte continuano a relegare il difensore olandese ai margini delle rotazioni, nonostante l’emergenza nel reparto arretrato. Un segnale chiaro era arrivato già al termine della sfida contro la Fiorentina, quando l’allenatore azzurro aveva spiegato senza giri di parole la propria decisione in panchina: “Ho fatto entrare Olivera e non Beukema (al posto di Di Lorenzo, ndr) perché adesso mi dà più garanzie”. Un’indicazione che sembra destinata a trovare conferma anche nella trasferta di Genova. Il recupero di Rrahmani, pronto a riprendersi una maglia da titolare sul centrodestra della difesa, riduce ulteriormente le possibilità di vedere Beukema in campo dal primo minuto, lasciandolo nuovamente in attesa. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Nelle ultime settimane, Antonio Conte ha scelto Beukema come difensore titolare per l'Inter, mentre Buongiorno si è accomodato in panchina.

