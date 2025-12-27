Napoli Lukaku Beukema e Olivera non sono partiti per Cremona Sky Sport

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli si sta preparando per la trasferta di Cremona, dove domani alle 15 affronterà la Cremonese nel match della 17ª giornata di Serie A. Romelu Lukaku, Sam Beukema e Mathias Olivera non si sono uniti al resto della squadra e resteranno a Napoli: sono indisponibili per l’incontro. Questa situazione costringe lo staff tecnico a rivedere le rotazioni e le scelte per la formazione titolare, come riportato da Sky Sport. Al momento non sono state comunicate le motivazioni ufficiali delle assenze, che potrebbero derivare da condizioni fisiche da monitorare o da una gestione prudente in vista degli impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

