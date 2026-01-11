Conte per l’Inter sceglie Beukema Buongiorno scivola in panchina

Nelle ultime settimane, Antonio Conte ha scelto Beukema come difensore titolare per l’Inter, mentre Buongiorno si è accomodato in panchina. Questa decisione si inserisce nel contesto di un match importante contro il Napoli, squadra allenata dallo stesso Conte. Le scelte tattiche e gli sviluppi delle formazioni saranno determinanti per l’andamento della partita e il futuro delle due squadre.

