Bertram Derthona Vicenzutto | Settimana di allenamento ottima per i ragazzi

La Bertram Derthona torna in campo davanti ai propri tifosi per la seconda partita casalinga di fila. Questa volta, ospita Pallacanestro Trieste, in una sfida importante per il campionato. I ragazzi si sono allenati bene durante la settimana e sono pronti a scendere in campo con determinazione. La partita si prospetta dura, ma la squadra ha voglia di portare a casa la vittoria tra il pubblico di casa.

La Bertram Derthona Tortona torna a scendere in campo davanti al proprio pubblico per la seconda uscita casalinga consecutiva, ospitando Pallacanestro Trieste. L'incontro è in programma domenica 8 febbraio alle ore 17:30 e sarà offerto gratuitamente sulla piattaforma LBATV, offrendo un'occasione privilegiata per valutare i progressi delle due squadre in chiave di campionato e di ottica internazionale. Derthona arriva dalla sconfitta stretta (79-80) nel Round 18 di LBA contro APU Old Wild West Udine, in una sfida caratterizzata da alto livello di gioco da entrambe le parti e da un tiro decisivo nei minuti finali firmato Mirza Alibegovic.

