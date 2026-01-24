Raffaele commenta positivamente la settimana della Salernitana, sottolineando l’integrazione dei nuovi giocatori. I granata si preparano alla seconda trasferta consecutiva, dopo la vittoria contro l’Atalanta U23. La squadra sarà impegnata sul campo del Sorrento, che disputa le partite interne allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. Un appuntamento importante per proseguire il percorso di crescita e consolidare i risultati ottenuti.

Tempo di lettura: 2 minuti I granata sono pronti ad affrontare la seconda trasferta consecutiva. Dopo il successo sul campo dell’Atalanta U23, la Salernitana farà visita al Sorrento, che gioca le proprie gare interne allo stadio Alfredo Viviani di Potenza. “Incontriamo sul nostro percorso un avversario scorbutico. Dal canto nostro c’è voglia di fare una grande partita e l’entusiasmo giusto nel gruppo, che si è allenato con grande concentrazione e partecipazione. I nuovi acquisti si stanno inserendo benissimo, sia coloro che sono arrivati all’inizio del mercato, sia gli ultimi due, Gyabuaa e Lescano, che si sono integrati con grande empatia nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verso Sorrento-Salernitana, Raffaele: “Nuovi già integrati, è stata un’ottima settimana”

Verso Sorrento-Salernitana: differenziato per MatinoLa Salernitana ha svolto una seduta di allenamento al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta contro il Sorrento, in programma domenica 25 gennaio alle 14:30 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza.

Leggi anche: Verso Salernitana-Foggia, Raffaele: “Vogliamo chiudere bene il 2025”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Verso Sorrento-Salernitana: ripresa allenamenti; Salernitana, sospiro di sollievo per Matino. Raffaele pensa al Sorrento; Salernitana, stop precauzionale per Anastasio: Gyabuaa titolare con il Sorrento; Salernitana, Raffaele concede riposo ma perde un titolare per il Sorrento.

Carica Sorrento: Salernitana fortissima, ma daremo il 110%. Peccato per l'assenza dei loro tifosiIn coppa Italia il Sorrento eliminò la Salernitana ai calci di rigore, con annesso post partita polemico a causa delle dichiarazioni del presidente Milan e dell’AD ... tuttosalernitana.com

Sorrento-Salernitana, Raffaele: «La squadra è viva e pronta ad arrivare in fondo»Dopo aver ritrovato, finalmente, i tre punti ora la Salernitana ha il dovere di ritrovare anche continuità, a partire dal derby di domani contro ... msn.com

#Sorrento, #Bolsius verso l'addio: le ultime sull'attaccante olandese #Calciomercato #SerieC - facebook.com facebook

I convocati per Sorrento-Salernitana #SorrentoSalernitana #avantibersagliera #salernitana x.com