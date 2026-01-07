Conte | Primo tempo condizionato da episodi negativi ottima reazione dei ragazzi

Dopo il pareggio contro il Verona, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha commentato la partita evidenziando come il primo tempo sia stato influenzato da alcuni episodi sfavorevoli. Tuttavia, ha sottolineato la buona reazione dei suoi giocatori nella ripresa, evidenziando un atteggiamento positivo e resiliente da parte della squadra. Le dichiarazioni di Conte sono state rilasciate a DAZN, offrendo una panoramica sulla prestazione complessiva e le prospettive future.

