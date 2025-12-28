Milan Capello su Fullkrug | Giocatore di esperienza ma ci vuole cautela San Siro è uno stadio difficile…

Fabio Capello ha commentato l’arrivo di Fullkrug al Milan, sottolineando la sua esperienza ma consigliando cautela, considerando l’ambiente di San Siro. L’ex allenatore rossonero ha evidenziato l’importanza di un inserimento graduale nel contesto difficile dello stadio, evidenziando come le sfide in casa siano un elemento da valutare attentamente per il rendimento del nuovo acquisto.

Fabio Capello, ex giocatore e allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il commento su Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Diavolo.

