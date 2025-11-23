Inter News 24 Galli si sbilancia: ecco 1quale sarà la squadra favorita per aggiudicarsi la delicatissima sfida di questa sera a San Siro. Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha parlato a Libero del Derby di questa sera tra Inter e Milan, soffermandosi sia sull’atmosfera di San Siro sia sui protagonisti in campo. A colpire Galli è soprattutto il valore simbolico dello stadio condiviso dalle due milanesi: «Questo stadio è storia e gloria, epos e grande calcio. Sentire i tifosi a pochi metri è una sensazione che ti dà emozioni, per alcuni può far paura ma è uno spettacolo pazzesco giocare la stracittadina. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Galli sul derby tra Inter e Milan: «San Siro è storia e gloria, ma serve uno stadio moderno»