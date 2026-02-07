Bergamo oltre 700mila euro per la messa in sicurezza di 57 attraversamenti pedonali in città

La Giunta di Bergamo ha dato il via libera a un progetto da oltre 700 mila euro per mettere in sicurezza 57 attraversamenti pedonali in città. I lavori riguarderanno anche la modifica della segnaletica stradale. L’obiettivo è rendere più sicure le strade per pedoni e automobilisti, riducendo i rischi di incidenti. I lavori partiranno nel 2025 e sono parte di un piano più ampio di interventi sulla viabilità cittadina.

Bergamo. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il progetto esecutivo per gli “Interventi di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e contestuale intervento sulla segnaletica – anno 2025”, per un investimento complessivo di 732.198 euro. L’intervento, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025–2027, prevede la realizzazione di 57 interventi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali in città, di cui 13 di nuova realizzazione, con l’obiettivo di migliorare in modo significativo la sicurezza della mobilità pedonale e ciclabile. Il progetto è finanziato per 541.700 euro da fondi statali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre 190.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Bergamo attraversamenti

Bergamo investe 700mila euro per potenziare la sicurezza urbana, destinando risorse a ZTL, pannelli informativi e attraversamenti pedonali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bergamo attraversamenti

Bergamo, nuovi interventi su segnaletica e Ztl: 700mila euro per una mobilità più sicura e sostenibileLa Giunta comunale di Bergamo ha approvato una serie di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e della gestione del traffico cittadino. Le misure si concentrano in ... ecodibergamo.it

Bergamo punta sulla sicurezza urbana: 700mila euro per ztl, pannelli e attraversamenti pedonaliIn città interventi su 66 attraversamenti pedonali, nuovi pannelli di controllo velocità, ztl scolastiche e sperimentazione dei cuscini berlinesi per rendere le strade più sicure e favorire una ... bergamonews.it

Oggi, Bergamo è protagonista in cucina; oltre a Mainardi, infatti, arriva anche David Fiordigiglio. Il giovane e talentuoso chef, oggi, prepara un secondo piatto sontuoso, lo stinco al Barolo con polenta taragna. La #ricetta nel primo commento facebook

#BluBasket #Bergamo, dopo la bella domenica alla #ChorusLife Arena, con oltre duemila #tifosi a spingere la squadra di Ramagli alla #vittoria su Rieti per 65-60, da oggi guarda già avanti. I dettagli su #zonamistamagazine x.com