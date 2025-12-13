Bergamo punta sulla sicurezza urbana | 700mila euro per ztl pannelli e attraversamenti pedonali

Bergamo investe 700mila euro per potenziare la sicurezza urbana, destinando risorse a ZTL, pannelli informativi e attraversamenti pedonali. La giunta comunale ha approvato il progetto proposto da Atb Mobilità Spa, finalizzato a migliorare la gestione del traffico e la sicurezza stradale nel centro cittadino.

Bergamo. Settecentomila euro. È quanto il Comune investirà per migliorare la sicurezza stradale e la gestione del traffico cittadino, con l’approvazione da parte della giunta della proposta progettuale presentata da Atb Mobilità Spa. Il piano prevede interventi su segnaletica, moderazione del traffico, controllo della velocità e attraversamenti pedonali. Il piano, presentato da Atb Mobilità Spa su richiesta del servizio mobilità e trasporti, prevede l’installazione di 20 pannelli speed check per il controllo della velocità, 7 pannelli noise check per il monitoraggio dell’inquinamento acustico, 1 fioriera mobile per la delimitazione della Ztl scolastica di via Fornoni e 7 pannelli a messaggio variabile in punti strategici della città. Bergamonews.it Bergamo punta sulla sicurezza urbana: 700mila euro per ztl, pannelli e attraversamenti pedonali - In città interventi su 66 attraversamenti pedonali, nuovi pannelli di controllo velocità, ztl scolastiche e sperimentazione dei cuscini berlinesi per rendere le strade più sicure e favorire una mobili ... bergamonews.it

Bergamo, nuovi interventi su segnaletica e Ztl: 700mila euro per una mobilità più sicura e sostenibile - La Giunta comunale ha approvato la proposta progettuale presentata da Atb Mobilità SpA per una serie di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e la regolamentazione del traffico sul ... ecodibergamo.it

Dopo l’audizione in Regione, Zamperini (FdI) punta su elettrificazione e superamento dei passaggi a livello, mentre Fragomeli (PD) segnala criticità nella progettazione e nei collegamenti con Bergamo. - facebook.com facebook

Ferrovie: Lombardia, il punto sui lavori di RFI nel territorio di Bergamo x.com

BILANCIO POLIZIA LOCALE, NEL 2021 RADDOPPIATA L'ATTIVITA' NEI QUARTIERI | 03/02/2022

Video BILANCIO POLIZIA LOCALE, NEL 2021 RADDOPPIATA L'ATTIVITA' NEI QUARTIERI | 03/02/2022 Video BILANCIO POLIZIA LOCALE, NEL 2021 RADDOPPIATA L'ATTIVITA' NEI QUARTIERI | 03/02/2022