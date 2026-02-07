Salvemini ha sbagliato il rigore all’ultimo secondo, ma non si è arreso. Dopo il tiro fallito, ha pensato che il gol sarebbe arrivato comunque. E così è stato, grazie a Pierozzi, che ha insaccato di testa e portato a casa la vittoria per il Benevento. Una serata di nervi tesi, ma alla fine il risultato ha premiato i giallorossi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non è stata una serata facile per Salvemini che ha sbagliato il calcio di rigore in pieno recupero, ma ci ha pensato Pierozzi a “salvarlo” con il colpo di testa che ha consegnato l’intera posta in palio al Benevento. Queste le sue parole in sala stampa. PENALTY – “Dispiace quando si sbaglia un rigore ma fa parte del calcio. Dopo il penalty fallito ero sicuro che il gol sarebbe arrivato lo stesso. Grazie a Pierozzi”. PICERNO – “Ci hanno chiuso tutti gli spazi. Non siamo riusciti a sbloccarla subito. L’importante era vincere e lo abbiamo fatto”. PRESENTE – “Siamo un grande gruppo prima di essere una grande squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Picerno, Salvemini: “Dopo il rigore ho pensato che il gol sarebbe arrivato lo stesso”

