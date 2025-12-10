Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier

Ilnapolista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso match tra Liverpool e Inter ha acceso diverse discussioni riguardo a un rigore assegnato ai Reds, che ha suscitato polemiche tra tifosi e commentatori. La decisione arbitrale, infatti, è stata ammessa dallo stesso Slot come non conforme agli standard della Premier League, alimentando ulteriori dubbi e tensioni dopo la partita.

La coda di polemiche scaturita dopo il dubbio rigore concesso al Liverpool nella sfida contro l’Inter di ieri sera non si placherà di certo a breve. Arne Slot, dal canto suo, ha ammesso che quel tipo di rigore in Premier non l’avrebbero fischiato. Ne parla il Guardian. Anche Slot chiaro sul rigore concesso al Liverpool: i dettagli. Si legge sul Guardian: “L’allenatore del Liverpool ha ammesso che il rigore decisivo di Dominik Szoboszlai all’88º minuto – assegnato per una trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz – probabilmente non sarebbe stato concesso in Premier League. Ma dopo le difficoltà causate dall’intervista incendiaria di Salah a Leeds sabato, Slot è stato entusiasta della risposta della sua squadra a San Siro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lo stesso slot ha ammesso che il rigore assegnato al liverpool contro l8217inter non sarebbe stato concesso in premier

© Ilnapolista.it - Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier

Lo stesso Slot ha ammesso che il rigore assegnato al Liverpool contro l’Inter non sarebbe stato concesso in Premier - La coda di polemiche scaturita dopo il dubbio rigore concesso al Liverpool nella sfida contro l’Inter di ieri sera non si placherà di certo a breve. Segnala ilnapolista.it