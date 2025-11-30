Rally Sébastien Ogier | Non avrei mai pensato che il nono titolo sarebbe arrivato

Sébastian Ogier ha eguagliato Sébastien Loeb vincendo il nono titolo in carriera nel FIA World Rally Championship. Il nativo di Gap trionfa con Toyota GR dopo una stagione semplicemente incredibile, un risultato ottenuto nonostante un programma parziale nella serie. Il francese ha regolato il britannico Elfyn Evans ed il finnico Kalle Rovanperä. Il gallese resta sconfitto ancora una volta, provvisoriamente leader alla vigilia dell’impegnativo ed inedito Rally Arabia Saudita. Ogier ha affermato in una nota ufficiale: “Che bella la lotta che c’è stata con Elfyn e Scott! Un grande campione ha bisogno di grandi avversari, loro sono stati formidabili e ci hanno spinto al limite fino all’ultima tappa dell’anno. 🔗 Leggi su Oasport.it

