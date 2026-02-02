Lorenzo Virgulti, il poliziotto ferito durante gli scontri a Torino, si trova fuori dall’ospedale e racconta come sono andate le cose. Dimesso domenica sera dopo pochi giorni di osservazione, Virgulti si mostra deciso e pronto a riprendere il lavoro. La sua versione degli eventi arriva mentre la città cerca di fare i conti con quanto accaduto.

Ascoli, 2 febbraio 2026 – Dimesso nella serata di domenica dopo un breve periodo di osservazione, Lorenzo Virgulti guarda già avanti. Se tutto procederà come previsto, nel prossimo fine settimana tornerà ad Ascoli per riabbracciare familiari e amici, dopo ore intense vissute tra l'ospedale e l'eco nazionale di quanto accaduto a Torino. È probabile anche un incontro ufficiale con il sindaco Marco Fioravanti, che nei giorni scorsi ha espresso pubblicamente vicinanza all'agente.

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo Virgulti, il poliziotto ferito negli scontri a Torino fuori dall’ospedale: “Ecco come è andata”

Un poliziotto di Ascoli, Lorenzo Virgulti, si è fatto trovare pronto durante gli scontri a Torino.

Un agente di 28 anni di Ascoli è rimasto ferito negli scontri di ieri.

