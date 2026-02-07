Belluno | coppia sotto processo per atti persecutori una vicina nel terrore tra insulti minacce e danni alla proprietà

Una coppia di cinquantenni di un paese vicino a Sospirolo è stata portata in tribunale con l’accusa di aver perseguitato una vicina. La donna racconta di vivere nel terrore, tra insulti, minacce e danni alla proprietà. La vicenda ha scosso la piccola comunità, mentre gli inquirenti continuano a raccogliere elementi per chiarire i motivi di questa escalation.

Una coppia di cinquantenni, residente in un comune vicino a Sospirolo, nel bellunese, è finita sotto processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una vicina di casa. La vicenda, protrattasi per diversi mesi tra maggio e ottobre del 2023, ha visto una spirale di vessazioni, minacce e insulti culminare in gesti che hanno costretto la donna a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita, tanto da richiedere l’aiuto di un medico per gestire stati d’ansia acuti. La storia, emersa durante un procedimento giudiziario tenutosi ieri presso il tribunale di Belluno, dipinge un quadro di profonda intolleranza e ostilità tra vicini, sfociato in una vera e propria campagna di terrore.🔗 Leggi su Ameve.eu

