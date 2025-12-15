Terrore in un condominio di Roma | arrestato 43enne per atti persecutori

Un episodio di tensione e paura ha sconvolto un condominio nella zona nord di Roma, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per atti persecutori. Armato di un martello, il sospetto ha minacciato e danneggiato le proprietà dei vicini, creando un clima di inquietudine tra i residenti.

Un clima di paura costante ha segnato la vita di un condominio nella zona nord di Roma, dove un uomo di 43 anni si aggirava armato di martello, colpendo le porte degli appartamenti e minacciando i vicini di casa. La polizia lo ha arrestato con gravi indizi di atti persecutori, conducendolo in carcere. Martello in mano e minacce ai condomini. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo era solito percorrere le scale del palazzo brandendo un martello, utilizzato per scagliarsi contro le porte delle abitazioni. Non si trattava di episodi isolati: insulti, intimidazioni e aggressioni erano diventati frequenti, tanto da rendere la situazione insostenibile per chi viveva nello stabile.

