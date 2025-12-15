Terrore in un condominio di Roma | arrestato 43enne per atti persecutori
Un episodio di tensione e paura ha sconvolto un condominio nella zona nord di Roma, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per atti persecutori. Armato di un martello, il sospetto ha minacciato e danneggiato le proprietà dei vicini, creando un clima di inquietudine tra i residenti.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un clima di paura costante ha segnato la vita di un condominio nella zona nord di Roma, dove un uomo di 43 anni si aggirava armato di martello, colpendo le porte degli appartamenti e minacciando i vicini di casa. La polizia lo ha arrestato con gravi indizi di atti persecutori, conducendolo in carcere. Martello in mano e minacce ai condomini. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’uomo era solito percorrere le scale del palazzo brandendo un martello, utilizzato per scagliarsi contro le porte delle abitazioni. Non si trattava di episodi isolati: insulti, intimidazioni e aggressioni erano diventati frequenti, tanto da rendere la situazione insostenibile per chi viveva nello stabile. Dayitalianews.com
Maxi blitz della DDA contro la criminalità organizzata a Roma
Minacce di morte ai vicini e porte spaccate a martellate, arrestato 43enne: una donna scappata da casa per il terrore - La polizia ha arrestato un 43enne accusato di atti persecutori e minacce ripetute. fanpage.it
Minacce e persecuzioni ai condomini con un martello: 43enne arrestato dalla Polizia di Stato - Al termine dell’attività investigativa, coordinata dal Dipartimento criminalità diffusa e grave della Procura di Roma, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto nei suoi confronti la custodia ... castellinotizie.it
C’è chi non rinuncia a stare scalzo e chi ha il terrore del pavimento ghiacciato. Ma cosa c’è di vero nelle credenze popolari - facebook.com facebook