Bellezza e fragilità condivise dalle persone con alzheimer grazie alla mostra fotografica Memorie

Laura Pausini, Andrea Pucci e Can Yaman: sarà il Festival dei permalosi. Carlo Conti, perché ci vuoi male? ANCONA – “Memorie” è un viaggio tra la bellezza e la fragilità della memoria condivisa dalle persone con alzheimer, dai loro famigliari e dagli operatori che ogni giorno le accompagnano con dedizione, forza e affetto. La mostra, promossa da Alzheimer Marche Odv Ets, insieme al Comune di Ancona, resterà esposta da oggi, sabato 7 febbraio, a sabato 21. Più precisamente dal martedì al sabato, dalle 15,30 alle 18,30 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 al Museo “Spazio Presente” di via Buoncompagno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Memorie Mostra

Casa Filippide registra un incasso record dalla vendita del catalogo della mostra fotografica.

Il 16 dicembre all’SHotel di San Giovanni Teatino si terrà un evento dedicato all’aggiornamento scientifico sulle malattie dell’ovaio e dell’endometrio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Memorie Mostra

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026. L'assistente ecclesiastico degli atleti della nazionale Don Finocchio: Sentirci comunità; Canto ed elettronica con ‘Florula’ . Dove le storie diventano condivise; Al Teatro Comunale di Adria la comicità di Katia Follesa; Panettone d’Oro 2026, i premiati.

Sotto la superficie. Bellezza e fragilità nella mostra ’Oceani’di Rossella Conte La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella... di Rossella ConteLa sconfinata bellezza della vita ... quotidiano.net

'Cicatr/ci', quando le fragilità diventano opere d'arteDisegnare le proprie fragilità, visibili e invisibili, per poi vederle rappresentate in statue stampate in 3D che le trasformano in bellezza, in un' esperienza di cura e condivisione che permetta di ... ansa.it

L’arte si mette al servizio della comunità per trasformare la fragilità in bellezza. Mercoledì 11 febbraio, alle ore 19.30, l’Auditorium “Falcone-Borsellino” di Vieste ospiterà la terza edizione del Concerto per la Giornata del Malato dal titolo “Il Suono che Cura – Al facebook

Un inno alla bellezza delle ossessioni, alla fragilità degli uomini, alla potenza dei ricordi e delle storie che ci portiamo dentro e ci accompagnano anche quando sembrano svanire nella neve. “Cento milioni di anni e un giorno” dal premio Goncourt Jean-Baptis x.com