Bellezza e fragilità condivise dalle persone con alzheimer grazie alla mostra fotografica Memorie

Da anconatoday.it 7 feb 2026

Laura Pausini, Andrea Pucci e Can Yaman: sarà il Festival dei permalosi. Carlo Conti, perché ci vuoi male? ANCONA – “Memorie” è un viaggio tra la bellezza e la fragilità della memoria condivisa dalle persone con alzheimer, dai loro famigliari e dagli operatori che ogni giorno le accompagnano con dedizione, forza e affetto. La mostra, promossa da Alzheimer Marche Odv Ets, insieme al Comune di Ancona, resterà esposta da oggi, sabato 7 febbraio, a sabato 21. Più precisamente dal martedì al sabato, dalle 15,30 alle 18,30 e la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 al Museo “Spazio Presente” di via Buoncompagno.🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

