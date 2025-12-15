Ovaio ed endometrio | incontro e mostra fotografica che immortala la bellezza delle pazienti

Il 16 dicembre all’SHotel di San Giovanni Teatino si terrà un evento dedicato all’aggiornamento scientifico sulle malattie dell’ovaio e dell’endometrio. La giornata prevede un incontro e una mostra fotografica che celebra la bellezza delle pazienti, offrendo spunti di riflessione e condivisione su temi di grande rilevanza nel campo della ginecologia.

© Chietitoday.it - Ovaio ed endometrio: incontro e mostra fotografica che immortala la bellezza delle pazienti Martedì 16 dicembre, all’SHotel di San Giovanni Teatino, ci sarà una giornata dedicata all’aggiornamento scientifico dedicata alle cure delle malattie dell’ovaio e dell’endometrio. E particolare attenzione sarà riservata all’aspetto umano delle pazienti. L’evento, promosso con il contributo. Chietitoday.it LA FECONDAZIONE UMANA Ovaio ed endometrio: incontro e mostra fotografica che immortala la bellezza delle pazienti - Martedì 16 dicembre a San Giovanni Teatino un doppio appuntamento: il confronto clinico su Parp inibitori e immunoterapia, seguito dalla mostra fotografica che svela la vita oltre la diagnosi ... chietitoday.it

https://www.cityrumorsabruzzo.it/chieti/san-giovanni-teatino-ovaio-ed-endometrio-la-scienza-dei-nuovi-farmaci-incontra-i-sorrisi-e-la-bellezza-delle-pazienti.html - facebook.com facebook