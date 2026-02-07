Beko meno occupati e cassa integrazione

La situazione di Beko, la multinazionale dell’elettrodomestico, resta incerta. L’azienda cerca di trovare una strada per rilanciare la produzione senza però mettere a rischio i posti di lavoro. I dipendenti, nel frattempo, vedono meno occupazione e ci sono segnali di cassa integrazione, ma ancora niente di definitivo. La speranza è che si trovi presto una soluzione che garantisca stabilità e crescita.

Beko, il futuro della multinazionale dell’elettrodomestico sul territorio resta sospeso tra la necessità di rilancio industriale e quella di mantenere un’ occupazione stabile e duratura. La segreteria Fiom di Ancona denuncia una strategia "a due velocità" che rischia di svuotare il territorio di Fabriano della sua storica centralità. A Melano c’è preoccupazione. Nonostante una riduzione del personale superiore agli accordi, la cassa integrazione continua a pesare sui lavoratori: "Ancora ci sono decine di persone in cassa tutti i giorni – evidenziano dalla Fiom - e con grande difficoltà si riesce a distribuire il lavoro equamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Beko, meno occupati e cassa integrazione Approfondimenti su Beko Multinazionale Beko, assemblea dei lavoratori. Il ’nodo’ della cassa integrazione Oltre 25mila occupati. La cassa integrazione cala del 20 per cento Il 2025 si è chiuso con buone notizie per l’economia di San Marino. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Beko Multinazionale Argomenti discussi: Beko, meno occupati e cassa integrazione. Beko, meno occupati e cassa integrazioneBeko, il futuro della multinazionale dell’elettrodomestico sul territorio resta sospeso tra la necessità di rilancio industriale e quella di mantenere un’ occupazione stabile e duratura. La segreteria ... ilrestodelcarlino.it Frigorifero Beko nuovo con la garanzia statico con tre cassetti al, la nuova classe energetica C, misure 203/60. Possibilità di trasporto facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.