Oltre 25mila occupati La cassa integrazione cala del 20 per cento

Il 2025 si è chiuso con buone notizie per l’economia di San Marino. Sono più di 25 mila le persone occupate, e la cassa integrazione è diminuita del 20 per cento rispetto all’anno precedente. La crescita del paese sembra consolidarsi, mostrando che il mercato del lavoro si sta riprendendo e che l’economia resistent?.

Il 2025 si è chiuso con un bilancio positivo per l'economia sammarinese, che dimostra solidità, capacità di adattamento e una rinnovata spinta alla crescita. A certificarlo i dati diffusi dall'Ufficio di statistica relativi al quarto trimestre dell'anno scorso. Il mercato del lavoro conferma un quadro di forte vitalità. Le forze di lavoro complessive superano quota 25mila, con un incremento annuo di 442 persone. A trainare l'occupazione è il settore privato, che negli ultimi dodici mesi ha creato 409 nuovi posti di lavoro. A colpire è soprattutto la qualità della crescita occupazionale. Il ricorso alla cassa integrazione guadagni, indicatore sensibile dello stato di salute delle imprese, registra una contrazione del 20% nei primi nove mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

