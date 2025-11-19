Ex Ilva lavoratori in sciopero a Genova | Siamo preoccupati servono risposte immediate dal governo

“Contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l’aumento della cassa integrazione straordinaria fino a 6mila unità“. All’indomani della rottura sull’ex Ilva a Palazzo Chigi tra governo, commissari e sindacati, la decisione di andare allo sciopero unitario da parte di Fim, Fiom e Uilm è stata concretizzata. E sono queste le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ex Ilva, lavoratori in sciopero a Genova: “Siamo preoccupati, servono risposte immediate dal governo”

?Ascolta un estratto dell'intervento di RLS Ilva in AS; La vertenza #exILVA è una ferita aperta. Migliaia di lavoratori vivono nella cassa integrazione, nell’incertezza, nella paura di perdere tutto. Ascolta la puntata - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, occupato lo stabilimento di Genova: i lavoratori in sciopero partono in corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ex Ilva, occupato lo stabilimento di Genova: i lavoratori in sciopero partono in corteo ... Secondo tg24.sky.it

È in corso uno sciopero di 24 ore dei dipendenti dell’ex ILVA, che hanno occupato lo stabilimento di Genova - Martedì sera, dopo l’incontro sull’ex ILVA tra governo, rappresentanti dell’azienda e sindacati, Fim, Fiom e Uilm hanno indetto 24 ore di sciopero a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 19 novembr ... Lo riporta ilpost.it

Ex Ilva, sciopero e corteo a Genova: operai occupano stabilimento dopo lo stop alle trattative - Sciopero e corteo a Genova dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano: la prima azione dopo la rottura del tavolo nazionale di ieri, martedì, e lo stop alle ... Si legge su msn.com