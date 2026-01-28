Beko Boldrini e Bombardieri con gli operai

I sindacati non vogliono che si faccia silenzio sulle vertenze Beko. I 158 operai ancora dentro l’azienda di viale Toselli si stanno battendo per i loro posti di lavoro, anche dopo che la produzione si è fermata. I rappresentanti dei lavoratori ricordano che non bisogna abbassare la guardia e chiedono attenzione costante sulla situazione.

"Vietato far calare il silenzio sulle vertenza Beko ". E’ quanto ripetono i sindacati che rappresentano i 158 lavoratori rimasti agganciati al perimetro aziendale dopo la cessazione delle attività produttive in viale Toselli. In attesa dell’avvio da parte della Regione Toscana dei corsi di formazione, la battaglia per la tutela del lavoro non si ferma: venerdì 6 febbraio alle 16 in Sala dei Mutilati a Siena si terrà infatti un incontro con la parlamentare Pd Laura Boldrini, già presidente della Camera. "La abbiamo invitata – spiega il segretario della Uilm di Siena Massimo Martini – perché ha partecipato nei mesi passati a diverse iniziative nell’ambito della vertenza Beko, inoltre è stata al fianco dei lavoratori in vari cortei e anche lo scorso Primo Maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, Boldrini e Bombardieri con gli operai Approfondimenti su Beko Boldrini Bombardieri Beko, gli operai di Cassinetta in presidio a Palazzo Lombardia: “Promesse di investimenti non mantenute” Gli operai dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno hanno avviato un presidio a Palazzo Lombardia, denunciando il mancato rispetto delle promesse di investimenti fatte dall’azienda. La crisi Beko di Cassinetta di Biandronno finisce (di nuovo) in Regione. Operai sul piede di guerra: “Sciopero e presidio” La crisi dello stabilimento Beko di Cassinetta di Biandronno sarà al centro di un incontro in Regione, previsto per il 13 gennaio a Palazzo Lombardia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Beko Boldrini Bombardieri Argomenti discussi: Beko, Boldrini e Bombardieri con gli operai. Beko, Boldrini e Bombardieri con gli operaiVietato far calare il silenzio sulle vertenza Beko. E’ quanto ripetono i sindacati che rappresentano i 158 lavoratori ... lanazione.it Futuro dello stabilimento Beko. Duello tra Pd e Fratelli d’ItaliaBotta e risposta sullo stabilimento Beko di Siena tra Pd e Fratelli d’Italia. Ad accendere la miccia, il ... msn.com Beko Siena: il 6 febbraio l'On. Boldrini incontra i lavoratori. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.