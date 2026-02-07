Beatrice Venezi non molla e fa il pienone anche per il libro sulle grandi musiciste della storia

Beatrice Venezi non molla, incassa pienoni in tutti i concerti che dirige e dà alle stampe un libro che incrocia immediatamente il consenso della gente normale, alla faccia dei sindacati politicizzati che le fanno la guerra per la direzione artistica della Fenice di Venezia. Due giorni fa, invitata a Pordenone, la Venezi ha fatto registrare il "sold out" per la presentazione del suo libro, una riedizione del volume "Le sorelle di Mozart", dedicato a sedici donne che dal Medioevo ai giorni nostri hanno lasciato il segno nel mondo della musica, combattendo l'esclusione e i pregiudizi.

