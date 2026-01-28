Beatrice Venezi torna a Trieste per presentare il suo nuovo libro. Venerdì 4 febbraio sarà al Teatro Rossetti, ma questa volta non si tratta di un concerto o di prove in sala. La direttrice d’orchestra presenterà “Le sorelle di Mozart”, un libro che ha scritto di suo pugno. La città la accoglie di nuovo, questa volta per parlare della sua passione e del suo lavoro attraverso le pagine del libro.

Beatrice Venezi sarà a Trieste il prossimo 4 febbraio. L'occasione, questa volta, non ha a che fare con prove in sala, ma è legata alla presentazione del libro a sua firma dal titolo “Le sorelle di Mozart”. L'evento, in programma alle 18 al Teatro stabile Domenico Rossetti, vedrà la.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Beatrice Venezi

Sabato 24 gennaio alle ore 18, presso la sede della scuola Macondo di Pescara, si terrà la presentazione del libro “La luna al suo comando” di Lorella Beretta.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Beatrice Venezi

Argomenti discussi: Ecco perché protestiamo contro Beatrice Venezi: lei dirige al Verdi, i lavoratori del teatro di Pisa con le spillette; Beatrice Venezi, spillette e Swarovski; Chi si rivede, Beatrice Venezi. Carmen la prima direzione; Beatrice Venezi torna in città: al Rossetti la presentazione del suo libro.

Beatrice Venezi torna in città: al Rossetti la presentazione del suo libroL'evento, in programma a il 4 febbraio al Teatro stabile Domenico Rossetti, vedrà la partecipazione del professor Paolo Quazzolo, che modererà l'incontro ... triesteprima.it

Beatrice Venezi ha rotto il silenzio sulla Fenice di Venezia: la partita non è finita e venerdì dirigerà a Pisa la Carmen di BizetBeatrice Venezi torna in Italia e rompe il lungo silenzio. La direttrice d’orchestra, venerdì sera salirà sul podio del Teatro Verdi di Pisa. blitzquotidiano.it

BEATRICE VENEZI SARÀ VENERDÌ 30 GENNAIO AL TEATRO VERDI DI TRIESTE PER DIRIGERE LA PRIMA DELL'OPERA "ASCESA E CADUTA DELLA CITTÀ DI MAHAGONNY" x.com

BEATRICE VENEZI SARÀ VENERDÌ 30 GENNAIO AL TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI DI TRIESTE PER DIRIGERE LA PRIMA DELL’OPERA “ASCESA E CADUTA DELLA CITTÀ DI MAHAGONNY” Cari Amici, in questo periodo Beatrice Venezi è a Trieste facebook