Bayern Monaco-Augsburg sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Derby bavarese per la squadra di Kompany

Da infobetting.com 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Bayern Monaco e Augsburg, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30, rappresenta un derby bavarese molto atteso. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questa sfida, che vede i bavaresi, guidati da Kompany, impegnati dopo una vittoria importante in coppa. Una partita da seguire con attenzione per gli appassionati di calcio tedesco.

Uscito trionfalmente dall’ennesima fatica di coppa il Bayern Monaco dominatore della Bundesliga è impegnato nel derby bavarese contro l’Augsburg.  L’Union St. Gilloise non ha rappresentato un grosso ostacolo per la squadra di Kompany che ha liquidato l’impegno senza troppi problemi blindando il secondo posto e la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Solo l’Arsenal è stato capace di fermare Kane e compagni in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bayern monaco augsburg sabato 24 gennaio 2026 ore 15 30 formazioni quote pronostici derby bavarese per la squadra di kompany

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di Kompany

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl match tra Bayern Monaco e Augsburg si svolgerà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 15:30.

Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese per la squadra di KompanyIl derby bavarese tra Bayern Monaco e Augsburg si disputa sabato 24 gennaio 2026 alle 15:30.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Bundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratis; quote Bayern Monaco Augsburg: il pronostico sui bavaresi; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Bayern Monaco-Augsburg (sabato 24 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Derby bavarese pe...

bayern monaco augsburg sabatoBundesliga, Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: lo streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Bayern Monaco-Augsburg diretta tv live: formazioni e streaming gratisLo streaming gratis della gara di campionato Bayern Monaco-Augsburg: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.