Bene confiscato alla ' ndrangheta sul corso Garibaldi diventa un infopoint comunale

Reggiotoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato destinato dalla giunta comunale di Reggio Calabria all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. L’esecutivo, in particolare, ha deliberato la concessione d’uso a titolo gratuito del bene, sito in corso Garibaldi 45. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

bene confiscato ndrangheta corsoUn bene confiscato alla ‘ndrangheta sarà il nuovo Infopoint comunale su Corso Garibaldi - La Giunta comunale di Reggio Calabria ha destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. reggiotv.it scrive

Reggio Calabria, bene confiscato alla ’ndrangheta diventa nuovo Infopoint comunale - La Giunta comunale di Reggio Calabria ha destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. Come scrive strettoweb.com

'Ndrangheta, confiscati beni per oltre 830mila euro a tre esponenti della cosca Trapasso - La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha confiscati beni dal valore complessivo di 830mila euro nei confronti di tre esponenti della cosca Trapasso, ovvero Giovanni Trapasso, ... Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Bene Confiscato Ndrangheta Corso