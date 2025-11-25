Bene confiscato alla ' ndrangheta sul corso Garibaldi diventa un infopoint comunale
Un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato destinato dalla giunta comunale di Reggio Calabria all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. L’esecutivo, in particolare, ha deliberato la concessione d’uso a titolo gratuito del bene, sito in corso Garibaldi 45. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LADY FICO, SOLDI DAL CENTRO CONFISCATO. «AFFIDAMENTO DIRETTO». LEI NON SPIEGA La moglie del candidato progressista in Campania fa affari nel più grande bene sequestrato ai Casalesi. Da fotografa avrebbe curato anche una mostra su Mara - facebook.com Vai su Facebook
Biblioteca Cristiano Censi: una nuova casa per il teatro nel bene confiscato alla criminalità vicino piazza di Spagna ift.tt/mpxJ1X3 Vai su X
Un bene confiscato alla ‘ndrangheta sarà il nuovo Infopoint comunale su Corso Garibaldi - La Giunta comunale di Reggio Calabria ha destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. reggiotv.it scrive
Reggio Calabria, bene confiscato alla ’ndrangheta diventa nuovo Infopoint comunale - La Giunta comunale di Reggio Calabria ha destinato un immobile confiscato alla criminalità organizzata all’attivazione del servizio istituzionale di Infopoint comunale. Come scrive strettoweb.com
'Ndrangheta, confiscati beni per oltre 830mila euro a tre esponenti della cosca Trapasso - La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Catanzaro ha confiscati beni dal valore complessivo di 830mila euro nei confronti di tre esponenti della cosca Trapasso, ovvero Giovanni Trapasso, ... Come scrive notizie.it