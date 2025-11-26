Francia condanna definitiva per Sarkozy | la Cassazione respinge il ricorso sul caso Bygmalion

Ilfattoquotidiano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso presentato da Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion. Il 14 febbraio 2024, l’ex presidente è stato condannato dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di reclusione (con la metà della pena che prevede la reclusione obbligatoria), per il finanziamento illegale, nel 2012, della sua campagna presidenziale. La condanna diventa definitiva. Secondo i magistrati, il reato è accertato e “il candidato ha personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

francia condanna definitiva per sarkozy la cassazione respinge il ricorso sul caso bygmalion

© Ilfattoquotidiano.it - Francia, condanna definitiva per Sarkozy: la Cassazione respinge il ricorso sul caso Bygmalion

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Francia nuova condanna definitiva per Nicolas Sarkozy - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Nicolas Sarkozy, lo riferisce il quotidiano francese Le ... Da askanews.it

francia condanna definitiva sarkozyFrancia, la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy. Condanna definitiva - Per il caso Bygmalion, relativo all’emissione di fatture false nel 2012, quando si svolsero le elezioni e l’ex presidente fu sconfitto dal socialista François Hollande ... Scrive italiaoggi.it

francia condanna definitiva sarkozyCaso "Bygmalion", la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Caso 'Bygmalion', la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: la condanna è definitiva ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Condanna Definitiva Sarkozy