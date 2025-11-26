Francia condanna definitiva per Sarkozy | la Cassazione respinge il ricorso sul caso Bygmalion
La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso presentato da Nicolas Sarkozy nel caso Bygmalion. Il 14 febbraio 2024, l’ex presidente è stato condannato dalla Corte d’appello di Parigi a un anno di reclusione (con la metà della pena che prevede la reclusione obbligatoria), per il finanziamento illegale, nel 2012, della sua campagna presidenziale. La condanna diventa definitiva. Secondo i magistrati, il reato è accertato e “il candidato ha personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
