Cannabis il Consiglio di Stato accoglie ricorso delle aziende | Possono vendere l’olio di Cbd La battaglia giudiziaria 2 anni

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle aziende, sancendo la possibilità di vendere l’olio di CBD, il principio attivo della canapa privo di effetti stupefacenti. Dopo due anni di battaglie giudiziarie, torna legale la commercializzazione di questo prodotto, segnando un’importante svolta nel quadro normativo e commerciale legato alla canapa e ai suoi derivati.

Torna legale l'olio di Cbd, ovvero il cannabidiolo, principio attivo della canapa privo di effetti stupefacenti. Il Consiglio di Stato infatti ha accolto il ricorso presentato da aziende e associazioni del settore canapiero, contro il decreto del ministro della Salute Orazio Schillaci, entrato in vigore il 27 giugno 2024. Il provvedimento inseriva le composizioni orali a base di cannabidiolo all'interno della tabella dei farmaci stupefacenti, vietandone la vendita nei cannabis shop o in erboristeria. L'acquisto dunque era consentito solo in farmacia, esibendo una prescrizione terapeutica firmata da un medico ospedaliero.

