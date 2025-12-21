Basket Serie B Nazionale Chiusi vuole ritrovare il sorriso L’ostacolo è Cisoria

Ritrovare il sorriso dopo 3 sconfitte consecutive e cercare di rimettersi in carreggiata per risalire la classifica. Questi gli obiettivi per l’Umana San Giobbe che, questa sera alle 18 all’Estra Forum di Chiusi, ospita Cisoria. Oltre per la partita e i punti in palio, sarà una giornata importante in quanto la prima del progetto benefico ‘Un gesto che conta’, con le maglie indossate dai giocatori che saranno oggetto di donazioni. La sfida sarà arbitrata da Francesco Cattani di Rieti, Giorgio Silvestri e Mattia Coda di Roma. A presentarla, in conferenza stampa, il capo allenatore biancorosso Nicolas Zanco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. Chiusi vuole ritrovare il sorriso. L’ostacolo è Cisoria Leggi anche: Basket Serie B Nazionale. Chiusi esulta dopo il successo di Piombino. Zanco: "Dedicato a Chapelli» Leggi anche: Basket Serie B Nazionale. Chiusi più forte delle assenze. Faenza alza bandiera bianca Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie B Interregionale Maschile e B Femminile: le formule dei tornei, i risultati, le classifiche; Serie B Nazionale Old Wild West - Così gli anticipi della 16^ giornata; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultato posticipo 17^ giornata girone B; Serie B Nazionale Old Wild West 2025/26 - Risultati anticipi 18^ giornata.. Serie B - Dany Quarrata, il finale in volata premia la Consultinvest Loreto Pesaro - La 18° giornata del girone B di Serie B Nazionale è amara per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata. pianetabasket.com

