Forlì vuole ritrovare la vittoria anche in casa Rieti c’è Pascolo grande ex Via Parravicini

Forlì cerca riscatto tra le mura domestiche contro Rieti, formazione con grande ex come Pascolo. Dopo aver migliorato le prestazioni a Mestre, l’Unieuro punta a consolidare i progressi e ottenere una vittoria importante nel terzo turno del girone di ritorno. La sfida si svolge al Palafiera, con arbitri Salustri, Rudellat e Yang Yao, e rappresenta un’occasione per dimostrare crescita e determinazione.

Per confermare i progressi mostrati nella gara di Mestre e per intascare un'altra vittoria. L' Unieuro torna in campo stasera al Palafiera per il terzo turno del girone di ritorno (arbitri Salustri, Rudellat e Yang Yao): affronterà la Sebastiani Rieti, la formazione che nella sfida d'andata di domenica 5 ottobre travolse i forlivesi sotto 30 punti di scarto, 90-60. Oggi, più di tre mesi dopo, la situazione è cambiata, così come in parte sono cambiate anche le due squadre. La classifica dice che Rieti con 24 punti è nona in classifica, a +10 sui forlivesi ma a -6 dal duo di testa formato da Rimini e Pesaro.

