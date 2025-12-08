Basket va al DREAM l’ultimo derby pisano di andata sul campo della IES in DR2

Pisa, 7 dicembre 2025 – L’ultimo derby pisano del girone di andata vede gli ospiti del DREAM Basket vincere in volata sui padroni di casa della Devitalia IES, nella nona giornata del campionato di Divisione Regionale 2, girone D, al termine di un incontro nervoso, caratterizzato da molti errori da ambo le parti. I ragazzi di Paolo Campani e Maurizio Neri sono andati al riposo con un buon vantaggio, ma si sono disuniti nella ripresa, incalzati da un DREAM grintoso, che ha prima raggiunto i padroni di casa, per poi superarli nei secondi conclusivi, staccandoli così in classifica di 4 lunghezze.. LA CRONACA – La partita inizia con un buon approccio degli ospiti, che impongono ritmo ed intensità, pur con molti errori, terminando il primo quarto avanti di un canestro ( 11-13 ). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, va al DREAM l’ultimo derby pisano di andata, sul campo della IES, in DR2

