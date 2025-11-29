Basket in Divisione Regionale 2 il GMV cerca l’allungo a Rosignano
Pisa, 27 novembre 2025 – L’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2 vede le squadre pisane impegnate a difendere una classifica medio-alta: il GMV è infatti nel terzetto che insegue a 4 punti l’imbattuta capolista Fortezza Livorno, mentre IES e DREAM, con una vittoria in meno, sono nel gruppone di centro classifica. Il calendario prevede una trasferta abbordabile per il GMV a Rosignano, una più impegnativa della IES a Livorno, sponda US, mentre gioca in casa il solo DREAM, sabato alle 18 al PalaDream di Via Belli, contro Le Patrie Etrusca San Miniato, compagine dall’attacco prolifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
