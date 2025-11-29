Basket in Divisione Regionale 2 il GMV cerca l’allungo a Rosignano

Sport.quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa, 27 novembre 2025 – L’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2 vede le squadre pisane impegnate a difendere una classifica medio-alta: il GMV è infatti nel terzetto che insegue a 4 punti l’imbattuta capolista Fortezza Livorno, mentre IES e DREAM, con una vittoria in meno, sono nel gruppone di centro classifica. Il calendario prevede una trasferta abbordabile per il GMV a Rosignano, una più impegnativa della IES a Livorno, sponda US, mentre gioca in casa il solo DREAM, sabato alle 18 al PalaDream di Via Belli, contro Le Patrie Etrusca San Miniato, compagine dall’attacco prolifico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

basket in divisione regionale 2 il gmv cerca l8217allungo a rosignano

© Sport.quotidiano.net - Basket, in Divisione Regionale 2 il GMV cerca l’allungo a Rosignano

Argomenti simili trattati di recente

basket divisione regionale 2Divisione Regionale 2, nel girone Sud al comando Cagliari Basket e Azzurra Oristano - Nessuna sorpresa nel corso della settima giornata di andata del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Lo riporta unionesarda.it

basket divisione regionale 2Basket Regionale, in Serie B Femminile grande attesa per il big match tra Mercede Alghero e Allianz Ambrosini e Murru Cagliari - Tante partite di interesse nel lungo weekend cestistico regionale, che prenderà il via oggi con l’ormai “classico” anticipo del torneo di Divisione Regionale 2. Come scrive unionesarda.it

basket divisione regionale 2Basket, Divisione Regionale 2: Trenzano torna a vincere - Bene anche per Capriolese, Padernese e Quistello che mantiene la vetta a quota 12 punti, staccando i cremonesi di Tanta ... Riporta giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Divisione Regionale 2