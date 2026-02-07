Bari spari da un' auto al quartiere San Paolo | ventenne ferito in viale delle Regioni

Questa mattina a Bari, nel quartiere San Paolo, si sono uditi alcuni colpi di pistola provenienti da un’auto in corsa. Un ragazzo di circa vent’anni è stato raggiunto e ferito. Attualmente si trova in ospedale, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo e chi abbia sparato. Nessuno al momento ha fornito dettagli sull’accaduto.

Un ragazzo di circa vent'anni è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco nelle prime ore del mattino a Bari. L'episodio è avvenuto in viale delle Regioni, al quartiere San Paolo. Il giovane, incensurato, è stato raggiunto da un proiettile a un piede mentre, in compagnia di alcuni amici, si.

