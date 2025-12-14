Franco Baresi torna a San Siro dopo la malattia | lungo applauso dei tifosi

Franco Baresi, ex capitano del Milan, fa il suo ritorno a San Siro dopo un periodo di assenza a causa di problemi di salute. La sua presenza è stata accolta con un caloroso applauso da parte dei tifosi, dimostrando affetto e riconoscenza per una leggenda del calcio e del club rossonero.

Un'ovazione da parte di tutto lo stadio di San Siro che ha riaccolto con felicità il suo ex capitano, Franco Baresi, 65 anni, tornato sugli spalti dopo la malattia che lo ha costretto a un lungo recupero. Nella gara contro il Sassuolo pareggiata 2-2 dai rossoneri l'attenzione si è anche e giustamente spostata e rivolta nei confronti del vice-presidente onorario e bandiera assoluta del Milan con la maglia numero 6 ritarata dopo il suo addio al calcio giocato nel 1997. La malattia di Baresi. L'applauso di bentornato è stato lungo e commovente: quattro mesi fa l'intervento per asportare un nodulo ai polmoni ma, finalmente, c'è stato l'abbraccio virtuale di tutto il Meazza e il ritorno per vedere, dal vivo, il suo Milan. Ilgiornale.it

