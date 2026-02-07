Baresi | Avevo la torcia olimpica e mi tremavano le gambe Non sapevo ci fosse anche Bergomi

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, Franco Baresi ha raccontato di aver tremato quando ha avuto in mano la torcia olimpica. “Avevo la torcia e le gambe mi tremavano,” ha detto, ricordando quel momento speciale. Non sapeva che anche Bergomi fosse presente al lancio della fiaccola.

Franco Baresi con la torcia olimpica durante la cerimonia d'apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. La leggenda del Milan rivive l'emozione di quei momenti: "È stato pazzesco, mi tremavano le gambe e forse anche la mano".

