LIVE SF – Baresi e Bergomi portano a San Siro la torcia olimpica accompagnati da Bocelli

Questa sera a San Siro si è tenuta una cerimonia speciale con Baresi e Bergomi che hanno portato la torcia olimpica sul campo. Sono stati accompagnati dal tenore Bocelli, che ha cantato per l’occasione. Dopo di loro, il pubblico ha ascoltato Ghali che, con un gruppo di ballerini, ha interpretato una poesia di Gianni Rodari dedicata alla pace, creando con il corpo una colomba simbolo di speranza e rispetto.

23.00 – Adesso a prendersi la scena è il cantante milanese Ghali, che reciterà una poesia sulla pace "Promemoria" di Gianni Rodari, accompagnato da un gruppo di ballerini che attraverso il loro corpo creeranno una colomba, simbolo di pace e rispetto. 22.51 – Mattarella: "Dichiaro aperta la celebrazione della 15esima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina". 22.40 – Coventry: "Ringraziamo i nostri ospiti italiani che hanno allestito questo palcoscenico olimpico in modo perfetto. Uno speciale ringraziamento a tutti i meravigliosi volontari, avete fatto sentire tutti a casa.La fiamma brilla come un faro di speranza.

