Bagnoli scende in piazza contro i lavori dell' America' s Cup

Questa mattina a Bagnoli, nel quartiere occidentale di Napoli, si è svolta una manifestazione contro i lavori per l'America's Cup. I residenti e alcuni attivisti si sono radunati in piazza per chiedere un confronto sulle conseguenze dei lavori e sulle modalità di svolgimento dell’evento. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha messo in evidenza il malcontento di chi vive da vicino il cantiere.

Manifestazione contro i lavori per l'America's Cup questa mattina a Bagnoli, zona occidentale di Napoli. La manifestazione, promossa dagli attivisti del comitato Mare Libero e da altre sigle antagoniste, è partita dal piazzale antistante la stazione Cumana di Bagnoli e ha raggiunto il sito ex. A Bagnoli, questa mattina, un gruppo di residenti e attivisti ha organizzato un blocco stradale tra via Diocleziano e via Enea, impedendo il passaggio ai mezzi diretti ai cantieri dell'area ex Italsider.

