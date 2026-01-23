OK all’America’s Cup ma priorità a bonifiche e bradisismo

Dopo oltre vent’anni, la crisi del bradisismo si è riacutizzata nel 2005, con un’ulteriore scossa nel settembre 2022. In risposta, le autorità locali hanno segnalato il problema al Governo, che a ottobre ha approvato un decreto legge per lo stanziamento di fondi e la nomina di un commissario straordinario. Nel frattempo, l’attenzione si concentra anche su eventi come l’America’s Cup, pur mantenendo prioritarie le bonifiche e la gestione del rischio s

La crisi del bradisismo è ripresa dopo 20 anni e cioè nel 2005. A settembre 2022, dopo una scossa di magnitudo 4, le istituzioni locali allertarono il Governo, che ad ottobre dello stesso anno, approvò un decreto legge con lo stanziamento di fondi e la nomina di un commissario straordinario, nella persona dell’ing. Fulvio Soccodato, per gli interventi su scuole, edifici pubblici, vie di fuga e, successivamente, anche per gli hub, per i quali si sono registrati ritardi per il mancato trasferimento dei poteri. Dopo le scosse del 20 maggio 2024 e 13 marzo 2025, stati sgomberati a Pozzuoli 296 fabbricati e stanziati per i 3 Comuni 50 milioni di euro in tre anni (2024 2025 2026).🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Luna Rossa non ancora iscritta all’America’s Cup. Termine scaduto, ma c’è un paracadute America’s Cup 2027, cinque iscritte sicure. Ma altre potrebbero aggiungersiPer l’America’s Cup 2027, sono già confermate cinque squadre, tra cui il Defender e il Challenger of Record. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Trump, sì all'accordo per la Groenlandia: un jolly ha convinto il presidente Usa; America's Cup, la benedizione maori per i team in gara; Borse di studio per residenza e ricerca presso American Academy in Rome; Domani il via libera dell'Eurocamera al rinvio dell'ok all'intesa Ue-Usa. "MANGIARE CIBO VERO", negli USA arrivano le nuove linee guida alimentari. "Queste linee guida ci riportano alle origini", ha detto in una nota il segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. "Le famiglie americane devono dare priorità agli alimenti integrali e r - facebook.com facebook Il 99% delle organizzazioni usa già l’AI in almeno una funzione. Ora la sfida è orchestrazione, Agentic AI e sovranità. Nel report “Scaling AI in 2026” raccontiamo come si muovono i leader e cosa mettere in priorità. Scarica il report. brnw.ch/21wZgM7 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.