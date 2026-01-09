Terra dei Fuochi tra bonifiche e rigenerazione | rimosse 43mila tonnellate di rifiuti in 12 anni

Tra il 2013 e il 2025, nella Terra dei Fuochi sono state rimosse circa 43mila tonnellate di rifiuti, segnando un impegno costante nella bonifica e nel recupero ambientale. Questo dato riflette gli sforzi fatti in un territorio tra i più colpiti d’Italia, anche se permangono sfide importanti per una completa rigenerazione ambientale.

Dal 2013 al 2025 nella Terra dei Fuochi sono state rimosse circa 43mila tonnellate di rifiuti, un dato che fotografa uno sforzo significativo ma ancora insufficiente rispetto alle ferite ambientali di uno dei territori più martoriati d'Italia. È quanto emerso durante la prima tappa del tour. I dati di Legambiente evidenziano un aumento dei reati ambientali legati al ciclo dei rifiuti, soprattutto nella provincia di Napoli, dove tra il 2023 e il 2024 si registra un incremento del 27,4%.

