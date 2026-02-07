bad bunny raddoppiano gli streaming del catalogo musicale dopo il successo ai grammy awards

Dopo aver vinto ai Grammy Awards, Bad Bunny ha visto raddoppiare gli streaming del suo catalogo. Il cantante portoricano ha fatto il botto con il suo album in spagnolo,

Questa edizione dei Grammy Awards ha visto Bad Bunny tra i vincitori con il portoricano che ha conquistato il premio per Miglior Album con Debi Tirar Mas Fotos, primo disco in lingua spagnola ad ottenere il riconoscimento, insieme al Best Musica Urbana (sempre per l’ultimo lavoro in studio9 e Best Global Music Performance per il singolo EoO. Inoltre, il rapper è stato inoltre tra i protagonisti di uno dei discorsi memorabili della serata, nel momento in cui durante i ringraziamenti come Miglior Album di Musica Urbana proclamava dal palco della Crypto.com Arena “Ice Out”, a seguito di quanto accaduto a Minneapolis negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

