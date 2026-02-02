harry styles e bad bunny hanno sfoggiato dei fantastici cartier ai grammy awards

I Grammy Awards sono stati un tripudio di luci e fashion. Harry Styles e Bad Bunny hanno attirato l’attenzione sfoggiando gioielli Cartier che hanno fatto il giro dei social. Mentre si pensava che gennaio fosse dominato da Timothée Chalamet e i film in sala, il cantante britannico ha rotto gli schemi annunciando che il suo nuovo album uscirà già a febbraio. La serata si è trasformata in un’occasione per mostrare stile e sorprese musicali.

Mentre gennaio sembrava dominato da Timothée Chalamet e dalle uscite cinematografiche, Harry Styles ha ribaltato l’inerzia del nuovo anno annunciando che il suo prossimo album uscirà già a febbraio. Nel 2025 lo si era visto quasi esclusivamente impegnato in maratone, perciò vederlo tornare sotto i riflettori ai Grammy, dove ha consegnato a Bad Bunny il premio per il miglior album, è stato un piccolo evento. I titoli si sono concentrati sul look Dior di Harry Styles e sul potente discorso pro?immigrazione di Bad Bunny, ma agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio curioso: la loro comune passione per i modelli Cartier. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Bad Bunny ha vinto il premio come miglior album latino ai Grammy 2026 con *Un Verano Sin Ti*.

