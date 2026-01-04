AEW | Britt Baker potrebbe non tornare mai

Britt Baker, figura centrale della divisione femminile della AEW, è assente dalle scene da oltre un anno, nonostante il contratto ancora in essere. La sua assenza solleva dubbi sul suo ritorno e sul futuro nel roster della federazione. La situazione rimane incerta, lasciando i fan e gli addetti ai lavori in attesa di eventuali sviluppi riguardo alla sua presenza nelle future programmazioni della AEW.

Britt Baker é stata la colonna fondante della divisione femminile della AEW, ma da tempo é stata esclusa da ogni piano creativo ed assente dalla programmazione TV da oltre un anno nonostante sia ancora sotto contratto. La brutta notizia per i suoi fan é che la situazione di Britt Baker in AEW sembra essere arrivata a un punto morto. Durante il Q&A Show di Fightful Select del 3 gennaio 2026, Sean Ross Sapp ha fornito un aggiornamento poco incoraggiante per i fan della Dottoressa: “A questo punto, non credo che la rivedremo. Il suo contratto va ben oltre il 2026, ma è passato più di un anno. L’ultima volta che ho parlato con lei mi aveva detto di stare bene fisicamente ma è passata un’eternità da allora. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

