Domani sera Bad Bunny salirà sul palco dell’halftime show del Super Bowl LX, trasmesso su NBC e Peacock. Il cantante portoricano, che si prepara a essere il protagonista dell’evento, si presenta come un ragazzo semplice che fa musica. Prima di esibirsi davanti a milioni di spettatori, ha detto di non sentirsi diverso dagli altri, solo un artista che ama quello che fa.

Bad Bunny sarà l’headliner dell’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show domenica 8 febbraio, durante il Super Bowl LX, in onda su NBC e Peacock. La superstar portoricana, fresca di vittoria ai Grammy Awards 2026, ha parlato delle sue emozioni a riguardo in una nuova intervista con Scott Evans di Access Hollywood. «Voglio solo esserci», ha detto il rapper quando gli è stato chiesto come si sentisse a pochi giorni dallo spettacolo. «Sono solo pronto a farlo. Voglio provare emozioni. Voglio che la gente lo guardi e lo apprezzi». Selezionare la scaletta per l’esibizione dell’intervallo si è rivelata una delle sfide più grandi: «È stata dura. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny parla prima del Super Bowl: “Sono solo un semplice ragazzo che fa musica”

Approfondimenti su Bad Bunny Super Bowl

Alla vigilia del grande evento, Bad Bunny ha parlato con Zane Lowe di Apple Music, raccontando il ruolo fondamentale della madre nella sua vita.

Bad Bunny si prepara a portare il suo stile al Super Bowl, promuovendo un orologio che vale più del suo ultimo Grammy.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bad Bunny Super Bowl

Argomenti discussi: Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards in una storica prima volta per gli album in lingua spagnola; Adidas e Bad Bunny lanciano la sua prima sneaker firmata; Portare la periferia al centro: fenomenologia di Bad Bunny; adidas ha lanciato la prima signature shoe di Bad Bunny.

Bad Bunny prima del Super Bowl: «Mia madre ha creduto in me, come essere umano»Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’import ... vanityfair.it

Portare la periferia al centro: fenomenologia di Bad BunnyL’artista, che ha vinto il Grammy per album dell’anno con Debí tirar más fotos, è diventato una sorta di Bob Marley dei latinos, con un pubblico trasversale. Ma è anche un simbolo politico, odiato dal ... editorialedomani.it

Scopri tutto sullo spettacolo del Super Bowl 2026. Bad Bunny sarà l'headliner dell'Halftime Show: ecco chi canterà l'inno e tutte le anticipazioni. #SportMediaset facebook

Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini. x.com