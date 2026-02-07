Bach | Milano Cortina sarà di ispirazione per le Olimpiadi future

Thomas Bach, presidente onorario del CIO, ha detto che Milano Cortina 2026 sarà un esempio per le prossime Olimpiadi. Durante la cerimonia di apertura, ha osservato come l'organizzazione delle gare in più città italiane abbia funzionato bene. Bach si è detto soddisfatto dell'evento, che ha mostrato un’Italia unita e capace di gestire grandi eventi internazionali.

Il presidente onorario del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, che assegnò i Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano Cortina, ha commentato così la cerimonia di apertura e l'organizzazione dell'evento di diverse sedi in Italia.

