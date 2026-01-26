L' Ice non sarà in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina dice la polizia
La questione riguardante la presunta presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato attenzione. La polizia italiana ha chiarito che ICE non sarà presente in Italia per l'evento. Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni e conferma l’assenza ufficiale degli agenti statunitensi in occasione delle Olimpiadi, contribuendo a chiarire la posizione delle autorità italiane sulla questione.
Nelle ultime ore, le parole del presidente della Regione Lombardia hanno generato parecchia confusione e un acceso dibattito politico. Cosa sappiamo sul caso La presunta presenza degli agenti dell'agenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement (Ice) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina sta diventando un caso politico italiano. Ma in una sequela di affermazioni e smentite, è arrivata una prima certezza: gli agenti dell'agenzia federale statunitense non arriveranno in Italia. Lo rendono noto fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, che precisano: “Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia.🔗 Leggi su Today.it
La polizia Ice di Trump arriva in Italia, il ruolo alle Olimpiadi Milano Cortina dopo l'omicidio Renee Good
L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good.
La "polizia di Trump" in Italia per le Olimpiadi? Polemiche per le voci sull'Ice a Milano
Recenti voci hanno sollevato polemiche in Italia riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice statunitense a Milano durante le Olimpiadi invernali.
