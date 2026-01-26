L' Ice non sarà in Italia per le Olimpiadi di Milano-Cortina dice la polizia

La questione riguardante la presunta presenza degli agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina ha suscitato attenzione. La polizia italiana ha chiarito che ICE non sarà presente in Italia per l'evento. Questa dichiarazione mette fine alle speculazioni e conferma l’assenza ufficiale degli agenti statunitensi in occasione delle Olimpiadi, contribuendo a chiarire la posizione delle autorità italiane sulla questione.

Nelle ultime ore, le parole del presidente della Regione Lombardia hanno generato parecchia confusione e un acceso dibattito politico. Cosa sappiamo sul caso La presunta presenza degli agenti dell'agenzia statunitense Immigration and Customs Enforcement (Ice) durante le Olimpiadi di Milano-Cortina sta diventando un caso politico italiano. Ma in una sequela di affermazioni e smentite, è arrivata una prima certezza: gli agenti dell'agenzia federale statunitense non arriveranno in Italia. Lo rendono noto fonti qualificate del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, che precisano: “Si smentisce che Ice Usa opererà in Italia.🔗 Leggi su Today.it

L’arrivo della polizia Ice di Trump in Italia solleva interrogativi sul ruolo delle forze statunitensi durante le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, successivamente all’omicidio di Renee Good.

Recenti voci hanno sollevato polemiche in Italia riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice statunitense a Milano durante le Olimpiadi invernali.

Anche Attilio Fontana parla dell’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma non è ancora chiaro se ci sarà o menoL’ICE sarà qui solo per controllare Vance e Rubio, avrebbe commentato Fontana in riferimento alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma la Regione ... fanpage.it

L'Ice sarà a Milano-Cortina, arriva la conferma di Fontana: ecco cosa faràMILANO - L' Ice in Italia per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? L'annuncio arriva direttamente dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: Saranno qui soltanto per controllare i ... corrieredellosport.it

La temibile polizia americana nota per i metodi brutali sarà presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi. Dall’omicidio di Renee Good in Minnesota fino ai Giochi di Milano-Cortina: “Aiutiamo il servizio di sicurezza Usa affiancando la vostra polizia". @SMaurizi x.com