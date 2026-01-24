Per le Olimpiadi di Milano Cortina, anche l’allenatore Chivu parteciperà come tedoforo, seguendo l’esempio di Zanetti. Questa scelta testimonia l’importanza simbolica di figure sportive italiane nel rappresentare i valori delle Olimpiadi, unendo sport e tradizione nazionale. L’evento si inserisce in un contesto di celebrazione e valorizzazione dello sport italiano, contribuendo a rafforzare il legame tra atleti e comunità.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il fermento per le prossime Olimpiadi di Milano-Cortina sta raggiungendo il suo apice, coinvolgendo le figure più iconiche dello sport italiano e internazionale. Tra i protagonisti scelti per trasportare la prestigiosa fiamma olimpica, spiccano due nomi leggendari legati indissolubilmente alla storia dei nerazzurri: Javier Zanetti e Cristian Chivu. La notizia, confermata ufficialmente dalla pagina ufficiale di Milano-Cortina e dai canali social della Beneamata (Fonte: Account X dell’Inter), ha entusiasmato i tifosi e l’intera città di Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milano Cortina, Chivu come Zanetti: anche l’allenatore sarà tedoforo per le Olimpiadi

Argomenti discussi: Cristian Chivu, l'allenatore dell'Inter sarà tedoforo per Milano-Cortina: Mi fa piacere anche se ho mal di schiena, spero mi passi; Anche Chivu, come Zanetti, sarà tedoforo per le Olimpiadi Milano-Cortina; Chivu e Zanetti tedofori di Milano Cortina 2026: l'allenatore e il vice presidente dell'Inter porteranno la fiamma olimpica; Le Olimpiadi sbarcano a San Siro: Zanetti e Chivu saranno Tedofori.

